ВСУ начали тренироваться на американских истребителях F-16

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16.

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16. Об этом пишет Life.

Он отметил, что подготовку проходит и персонал, который будет обслуживать самолеты.

«Процесс обучения на истребителях F-16 продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и внеземным целям», — сказал Игнат.