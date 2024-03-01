ВСУ начали тренироваться на американских истребителях F-16
Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16.
Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16. Об этом пишет Life.
Он отметил, что подготовку проходит и персонал, который будет обслуживать самолеты.
«Процесс обучения на истребителях F-16 продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и внеземным целям», — сказал Игнат.