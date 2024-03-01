Власти Украины утвердили программу сотрудничества с НАТО на 2024 год

Программа предусматривает реализацию 50 шагов для достижения 17 целей.

Украинский министр обороны Рустем Умеров подписал программу сотрудничества Украины с НАТО на 2024 год. Об этом пишет ТАСС .

Программа предусматривает реализацию 50 шагов для достижения 17 целей. В них числе — завершение трансформации системы командования и управления в соответствии со стандартами НАТО, создание центра «Украина — НАТО» по анализу, подготовке и образованию, внесение изменений в законодательство страны для усиления гражданского контроля над вооруженными силами, разработка национальных документов в сфере обороны в соответствии со стандартами альянса.

Напомним, что в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке, однако в альянсе ответили, что это будет возможно «когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия».