В Тюмени сбили пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу вне перехода

В Тюмени сбили пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу вне перехода. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«Пятилетний мальчик сбит сегодня автомобилем „Дэу Нексия“ на улице Московский тракт, 130 в Тюмени», — сообщает ведомство.

По словам водителя, ребенок выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. С ним находилась мама и другие дети. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.