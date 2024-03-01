В Свердловской области четырехмесячная девочка утонула в ванночке для купания

В Свердловской области четырехмесячная девочка утонула в ванночке для купания, пока ее мать упала в обморок. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«У женщины начала кружиться голова, она потеряла сознание и упала на пол. Когда пришла в себя, то услышала крики мужа. Четырехмесячная девочка лежала на диване в комнате без сознания», — рассказал собеседник.

Родители вызвали скорую, но было уже слишком поздно, врачи ничем не смогли помочь малышке.

В МВД начали проверку.