В США заявили о панике Запада из-за положения ВСУ на фронте

Россия бесспорно главенствует на поле боя.

На Западе началась паника из-за положения ВСУ на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Об этом пишет РИА Новости. «Если следить за происходящим на поле боя и в Киеве, то можно увидеть, что Украина находится в действительно тяжелом положении. Русские бесспорно главенствуют на поле боя, баланс сил переходит в их сторону», — отметил он. По словам профессора, как на Западе, так и на самой Украине, начали понимать, что поражение Киева может произойдет довольно скоро, и поэтому многие его союзники начали паниковать: именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон и сделал заявление о возможной отправке войск на Украину.

«Это, конечно, поразительно глупая идея, и этого не случится, но сам факт того, что Макрон это сказал, демонстрирует, как мне кажется, в каком тяжелом положении находятся и Запад, и Украина», — резюмировал Миршаймер.