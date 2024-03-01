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В Скопинском ММЦ прошел отчет председателя первичной профсоюзной организации

В Скопинском межрайонном медицинском центре состоялась встреча коллектива с представителями областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Поводом для встречи стал открытый отчет председателя первичной профсоюзной организации Ольги Мартыновой. Результаты работы ежегодно публично освещаются председателем перед коллективом на общем собрании, а также размещаются на страницах групп и сообществ в соцсетях, которые ведет первичка. Цель открытого отчета — обеспечить открытость и прозрачность деятельности Профсоюза на любом уровне.

Собрание началось с вручения Почетной грамоты областного комитета Профсоюза главному врачу Скопинского ММЦ Николаю Егорову за добросовестный труд в системе здравоохранения, личный вклад в развитие соцпартнерства, активную поддержку первичной профсоюзной организации. По словам главврача, хорошие отношения администрации учреждения с профсоюзом складываются, поскольку «…мы боремся не друг с другом, а боремся за права трудящихся совместно и вместе острые вопросы поднимаем и решаем. Я уверен, что так будет продолжаться и далее».

Почетная грамота вручена также врачу анестезиологу-реаниматологу Евгению Никонову за многолетнюю, активную работу в Профсоюзе и за организацию гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Профгруппы Скопинского ММЦ награждены Благодарностями областного комитета Профсоюза за 100% профсоюзное членство, единство духа и укрепление профсоюзного движения.

«Нам удается сохранять профсоюзное членство на уровне 89%-90% уже несколько лет. Это говорит о верно выбранном курсе работы организации, реализуемых задачах, имеющих конкретный результат», — выступила с докладом о проделанной работе и основных направлениях деятельности профсоюзной организации в 2023 году председатель первички Ольга Мартынова.

Конференцией единогласно утверждены отчет профкома, отчет ревизионной комиссии, смета расходов. Участники конференции высоко оценили работу профсоюзного комитета и председателя ППО. Намечены задачи профсоюзной деятельности на 2024 год.

В выступлении председателя областной организации Профсоюза Натальи Шамбазовой прозвучало напоминание о важности совместных действий по информированности членов Профсоюза о своих правах и возможностях. Работа, которая проводится первичными профсоюзными организациями при поддержке областной организации, должна содействовать сплочению всех членов Профсоюза. Главными направлениями в этой работе остаются социально-экономическая поддержка, защита прав и интересов работников.