В Шацком районе троих жителей обвиняют в незаконной охоте на косуль

В Шацком районе троих жителей обвиняют в незаконной охоте. Об этом сообщила пресс-служба следкома.

По версии следствия, в январе 2023 года мужчины 1983, 1987 и 1992 годов рождения во время запрета на охоту на территории Райпольского охотничьего хозяйства Шацкого района без путевок и разрешений застрелили косулю европейскую.

«После этого упаковали незаконно добытую дичь в заранее приготовленные полиэтиленовые пакеты, поместили в автомобиль и скрылись с места происшествия», — сообщили в СК.

В результате мужчины причинили Министерству природопользования Рязанской области 120 тысяч рублей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.