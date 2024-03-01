В Шацке на благоустройство общественных пространств выделили 91,7 миллиона рублей

Работы должны выполнить по 1 ноября 2024 года.

В Шацке на благоустройство площади рядом с МКЦ на улице Республиканская площадь и участка улицы Комсомольской выделили 91 миллион 784 тысячи 10 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен установить бортовые камни и подпорную стенку, сделать пешеходные дорожки из тротуарной плитки и обустроить вход в парк.

Кроме того, планируют установить скамейки, урны, арт-объекты, качели, сцену, многофункциональный навес, афишные и навигационные стенды. На территориях высадят деревья, кустарники и многолетние растения, а также сделают освещение.

Заказчик — администрация Шацкого городского поселения. Работы должны выполнить по 1 ноября 2024 года.