В Сараевском районе осудили должника по алиментам

Его долг составил более 300 тысяч рублей.

В Сараевском районе осудили должника по алиментам. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По информации отдела судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам, 34-летний житель деревни Малютино задолжал деньги на воспитание двух несовершеннолетних детей. Также он скрывался от приставов. Его объявили в розыск в 2021 году. Мужчина не выходил на связь, не проживал по месту регистрации.

В итоге мужчину нашли. Его долг составил более 300 тысяч рублей. Мировой судья в четверг, 29 февраля, принял решение, что должнику придется отработать 80 часов исправительных работ.