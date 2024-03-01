В Ряжском районе женщину уличили в нелегальном получении «чернобыльских» выплат

Возбуждено уголовное дело.

В Ряжском районе полицейские уличили женщину в нелегальном получении «чернобыльских» выплат. Об этом сообщило региональное УМВД.

По информации правоохранителей, 53-летняя женщина зарегистрировалась в одном из сел Ряжского района, входящем в перечень населенных пунктов в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ей назначили периодическую выплату. Однако полицейские узнали, что женщина фактически жила в Подмосковье.

Так, с 2011 по февраль 2024 года она незаконно получила 61 407 рублей.

Возбуждено уголовное дело.