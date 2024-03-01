В Рязанской области за распространение наркотиков осудят 50-летнего москвича

В результате своей деятельности мужчина заработал более 7 млн рублей.

В Рязанской области за распространение наркотиков осудят 50-летнего москвича. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего москвича. По данным следствия, в августе 2022 года мужчина приобрел наркотики, которые планировал продавать покупателям через «тайники-закладки». В результате своей деятельности мужчина заработал более 7 млн рублей.

Его задержали при получении очередной партии наркотических средств. Из незаконного оборота было изъято более 4 кг производного N-метилэфедрона.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.