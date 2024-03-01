В Рязани расширили перечень льгот для семей участников СВО

Теперь семьи военнослужащих, получивших инвалидность 1 и 2 группы вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) во время СВО, освобождаются от родительской платы за детский сад

В Рязани расширили перечень льгот для семей участников СВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

В пятницу, 1 марта, Артемов подписал постановление о расширении перечня льгот для семей рязанцев-участников СВО.

Теперь семьи военнослужащих, получивших инвалидность 1 и 2 группы вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) во время СВО, освобождаются от родительской платы за детский сад. Дети из данных семей теперь имеют право на получение бесплатного питания в школах города.

Артемов сообщил о продлении срока освобождения от родительской платы за детский сад и обеспечения горячим питанием в школах на период нахождения участников в госпиталях на излечении от ранения, полученного при участии в СВО.

Он отметил, что ранее эти меры поддержки распространялись только на детей участников СВО, непосредственно находящихся в зоне боевых действий и детей военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Теперь возможность получить льготы есть у большего количества семей наших защитников.