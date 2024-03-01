Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
Сбт, 02
-1°
Вск, 03
ЦБ USD 90.84 -1.03 01/03
ЦБ EUR 98.54 -0.91 01/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
1 час назад
176
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
1 449
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
2 508
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
5 715
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области проверят готовность систем оповещения
Проверка пройдет 6 марта.

В Рязанской области проверят готовность систем оповещения. Об этом сообщило региональное Минцифры.

Проверка пройдет 6 марта.

Для жителей региона будут доводить сигнал в течение трех минут с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40, а завершится в 10:43. После этого на минуту во время теле- и радиовещания появится информация. Повторная проверка пройдет с 14:20 по 14:23. Также жителям региона поступит сообщение от отправителя с именем RSCHS.