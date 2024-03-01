В Рязанской области проверят готовность систем оповещения

Проверка пройдет 6 марта.

В Рязанской области проверят готовность систем оповещения. Об этом сообщило региональное Минцифры.

Проверка пройдет 6 марта.

Для жителей региона будут доводить сигнал в течение трех минут с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40, а завершится в 10:43. После этого на минуту во время теле- и радиовещания появится информация. Повторная проверка пройдет с 14:20 по 14:23. Также жителям региона поступит сообщение от отправителя с именем RSCHS.