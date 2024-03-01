В Рязанской области задержали 16-летнего курьера телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

83-летняя жительница Касимова стала жертвой мошенников, работающих по схеме «Ваш родственник попал в беду». Она передала курьеру 100 тысяч рублей, думая, что помогает дочери. Позже женщина узнала, что ее обманули.

Полицейские зафиксировали описание внешности и организовали объезд Касимова для поиска злоумышленника.

В это время в полицию обратились 78-летняя и 74-летняя пенсионерки. При аналогичных ситуациях они передали 200 и 300 тысяч соответственно.

Отмечается, что по приметам, во всех случаях причастен один человек.

Оказалось, к преступлениям причастен 16-летний житель Касимова.

Возбуждено уголовное дело.