В Рязани стартовала общественная акция «Соседи.62»

В Доме ТОС глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова дала старт городской общественной акции «Соседи.62».

Основная цель проекта — поддержка действующих Советов многоквартирных домов и создание новых, вовлечение жителей в их работу, привлечение Советов МКД к программам благоустройства территорий, создание добрососедской атмосферы, интересного разнообразного досуга в каждом дворе.

В обсуждении предстоящих мероприятий приняли участие представители Ассоциации ТОС Рязанской области и администрации города, активисты и старшие многоквартирных домов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна Панфилова.

«Основная цель этой акции — возвращение к принципам добрососедства. И речь не только о личной дружбе — хорошие отношения между соседями — важная составляющая для того, чтобы наладить самоуправление и самим решать, как благоустроить дом, подъезд, двор. Поэтому одна из задач акции „Соседи.62“ — это вовлечение жителей в работу Советов МКД. Уверена, она будет достигнута. Многое уже сделано, но многое еще предстоит», — сказала она.

В рамках акции запланировано более 120 мероприятий. Ближайшие из них — праздники дворов и встречи с активистами.