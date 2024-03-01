В Рязани состоялся фестиваль «Мегамикс 90-х»

Фестиваль состоялся 23 февраля в Deep Club. Его организовала радиостанция «Микс FM Рязань».

В Рязани состоялся фестиваль «Мегамикс 90-х». Об этом сообщили в пресс-службе «Радио Микс Фм».

Фестиваль состоялся 23 февраля в Deep Club. Его организовала радиостанция «Микс FM Рязань».

На фестивале выступил Никита Малинин с песней «котенок», группа 90-х «Турбомода», группа Hi-Fi, группа «СГ», трибьют «Сектор газа».

Также на фестивале выступила команда «Поднимаем Руки Вверх» со знаменитым Алексеем Потехиным.