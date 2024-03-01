В Рязани осудят 29-летнего мужчину, по вине которого произошло ДТП
Авария случилась в ноябре 2023 года.
В Рязани осудят 29-летнего мужчину, по вине которого произошло ДТП. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Авария произошла в ноябре 2023 года.
По информации органов следствия, обвиняемый ехал на автомобиле Nissan, в салоне находилась супруга и маленький сын. Он проехал на «красный». В итоге на пересечении улиц Есенина, Садовой и Фирсова мужчина врезался в Datsun.
В результате водитель Datsun получил множественные ушибы и переломы.
Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд.