В Рязани осудят 29-летнего мужчину, по вине которого произошло ДТП

Авария случилась в ноябре 2023 года.

В Рязани осудят 29-летнего мужчину, по вине которого произошло ДТП. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Авария произошла в ноябре 2023 года.

По информации органов следствия, обвиняемый ехал на автомобиле Nissan, в салоне находилась супруга и маленький сын. Он проехал на «красный». В итоге на пересечении улиц Есенина, Садовой и Фирсова мужчина врезался в Datsun.

В результате водитель Datsun получил множественные ушибы и переломы.

Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд.