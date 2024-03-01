В Рязани 2 марта состоится финал дивизиона Любителей 50+ ночной хоккейной лиги

В решающем матче встретятся хоккеисты рязанского «Автомобилиста» и ЛХК «Спасск.

2 марта в ЛДС «Десант» пройдет финальный матч дивизиона Любитель 50+ ночной хоккейной лиги. В решающем матче встретятся хоккеисты рязанского «Автомобилиста» и ЛХК «Спасск.

Победитель заберет Кубок, а также путевку на Финал Фестиваля в Сочи, который пройдет в мае этого года.

Закрытие 13 сезона НХЛ в регионе запланировано на 31 марта, победители всех 4 дивизионов будут представлять Рязанскую область в финале.

Напомним, НХЛ — проект, созданный по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день Рязань является лидером по количеству игроков, за что получила звание «Столица любительского хоккея». Соревнования проходят в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Команда «Автомобилист», которая выйдет на лед в Финале 2 марта, в прошлом году стала серебряным призером Финала Фестиваля.