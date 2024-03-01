В России снизят цены на отечественный препарат от рака
В медучреждениях препарат должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
В России снизят цены на отечественный препарат от рака. Об этом сообщает газета «
По данным издания, ФАС согласовала предельную отпускную стоимость на первый российский дженерик «Фирелбин».
Отмечается, что цена лекарства для лечения рака уменьшена относительно зарегистрированных цен на зарубежный референтный препарат «Навельбин» на 14%.
Цена упаковки «Фирелбина» из одной капсулы в дозировке 20 мг составила 2436 рублей. В медучреждениях препарат должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.