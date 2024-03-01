В России снизят цены на отечественный препарат от рака

В медучреждениях препарат должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

В России снизят цены на отечественный препарат от рака. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на ФАС.

По данным издания, ФАС согласовала предельную отпускную стоимость на первый российский дженерик «Фирелбин».

Отмечается, что цена лекарства для лечения рака уменьшена относительно зарегистрированных цен на зарубежный референтный препарат «Навельбин» на 14%.

Цена упаковки «Фирелбина» из одной капсулы в дозировке 20 мг составила 2436 рублей. В медучреждениях препарат должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.