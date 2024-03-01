В Подмосковье в аварии на трассе погибли три человека

В Подмосковье в аварии на трассе погибли три человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария случилась 1 марта на 120 км автодороги М4 «Дон». По предварительным данным, водитель внедорожника, двигаясь из Москвы в сторону Тамбова, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще 1 пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.