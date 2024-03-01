В Подмосковье полицейские задержали уроженца Рязанской области за серию краж

Мужчина воровал деньги из устройств по продаже еды и напитков.

В Подмосковье полицейские задержали уроженца Рязанской области за серию краж. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

28-летнего мужчину нашли сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Подольск.

«Установлено, что злоумышленник во время работы в компании по установке и обслуживанию вендинговых аппаратов сделал от них дубликаты ключей. Затем уволился и в течение нескольких месяцев неоднократно похищал из устройств по продаже еды и напитков, расположенных в микрорайоне Климовск, деньги. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По статье «Кража» возбуждены три уголовных дела. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали по месту проживания подозреваемого в совершении преступлений. При обыске у задержанного изъяты ключи от торговых аппаратов», — отметила Татьяна Петрова.

По словам мужчины, он использовал украденные деньги для погашения долгов и покупки одежды. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность злоумышленника к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Московской области.