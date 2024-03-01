В Михайловском районе отремонтируют мост через Проню за 51,3 миллиона рублей

Работы должны завершить до 30 сентября 2024 года.

В Михайловском районе на ремонт моста через Проню на автомобильной дороге «Киндяково-Малинки-Иваньково» выделили 51,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

В документах указано, что дорога останется двухполосной. Ее покроют асфальтом. Длина моста составляет 50,2 метра. На дороге разрешена скорость не более 80 километров в час.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Начальная цена контракта составляет 51 миллион 363 тысячи 770 рублей.

Работы должны завершить до 30 сентября 2024 года.