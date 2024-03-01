В Кальном из-за отсутствия света образовались крупные пробки

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Кальном из-за отсутствия света образовались крупные пробки. Об этом сообщили в Telegram-канале «иТипичная Рязань — 2».

В посте отметили, что из-за отсутствия света на дороге не работают светофоры. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы образовались на Касимовском и Муромском шоссе, улицах Кальной, Фирсова.

Напомним, света отключили на пяти улицах города.