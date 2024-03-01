В Чувашии в ДТП погибла женщина

Авария произошла 29 февраля на 20 километре трассы «Волга — Марпосад».

В ДТП в Чувашии погибла женщина. Об этом сообщил портал Pro Gorod Чувашия .

Авария случилась в четверг, 29 февраля, в 18:30 на 20 километре трассы «Волга — Марпосад».

По предварительной информации, водитель 1966 года рождения на Mitsubishi Outlander при повороте налево столкнулся с Lada Granta.

В результате аварии погибла женщина 1969 года рождения — она находилась на пассажирском кресле «Лады». Оба водителя получили травмы. Их доставили в больницу.