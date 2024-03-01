В ЦБ заявили о создании единого QR-кода для оплаты покупок

У покупателей должна появиться возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по QR-коду.

ЦБ задумался о создании единого QR-кода для оплаты покупок. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что сейчас такой способ оплаты предлагает не только Система быстрых платежей, разработанная Центробанком, но и Сбербанк.

По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, у покупателей должна появиться возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по QR-коду, при этом сам код будет единым.

«Самое главное, чтобы человек сам выбирал и его никто не путал, никакие банки, никакие объединения в выборе способа оплаты», — сказала она.