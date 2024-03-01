В Башкирии мужчина искалечил жену молотком из-за «недосмотра» за ребенком

В Башкирии мужчина искалечил жену молотком из-за «недосмотра за восьмимесячным ребенком». Об этом сообщили в Telegram-канале «МРАК».

В один день женщина попросила мужа посидеть с сыном, так как она сильно устала. Мужчина отказался это делать, но мать младенца не приняла это во внимание и уснула. Вскоре проснулся ребенок, пополз по кровати и упал.

После этого муж начал избирать жену до тех пор, пока не закончились силы. Затем, когда он вышел на балкон покурить, женщина заперла его там и вызвала полицейских. Правоохранители приехали на место, взяли объяснения и уехали. В этот момент мужчина накинулся на жену с молотком.