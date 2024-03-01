В Архангельске сотрудники «скорой» выбросили пациента из машины и уехали

В Архангельске сотрудники «скорой» выбросили пациента из машины и уехали. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск — это Ж».

Инцидент произошел утром 25 февраля. На кадрах видно, как на дороге останавливается автомобиль скорой помощи, из которого выходит мужчина, открывает заднюю дверь и при помощи еще одного медика выбрасывает на дорогу человека.

После этого машина с врачами уезжает, а пациент остается лежать на снегу. По информации из открытых источников, на тот момент температура воздуха составляла один градус тепла.

Минздрав проводит проверку.