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Умер режиссер Игорь Афанасьев

Умер режиссер Игорь Афанасьев. Об этом сообщила «Российская газета».

Афанасьев родился в 1953 году в поселке Кравченко Амурской области.

Играл на сцене Киевского театра оперетты, был художественным руководителем Киевского мюзик-холла, директором и худруком Киевского театра эстрады, режиссером-постановщиком Национального театра имени Франко.

С 1993 по 2010 год Афанасьев работал в США. Там он был автором и ведущим программ на канале русскоязычного телевидения WMNB-NY, директором украинского телевизионного канала UBN, продюсером в театре «Миллениум» в Нью-Йорке. В 2014 году приехал в Россию.

С 2011 года — главный режиссер Амурского областного театра драмы. Был режиссером-постановщиком Московского государственного театра эстрады, Центрального академического театра Российской Армии.

Играл д’Артаньяна в мюзикле «Три мушкетера» Театра оперетты. С середины 1980-х снимался в кино. Среди работ Афанасьева — «Всего один поворот», «Утреннее шоссе», «Дорога никуда», «Немой» и других.