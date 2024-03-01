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Умер актер, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши»
На 72 году жизни.

29 февраля на 72 году жизни скончался актер Игорь Капатов. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

Капатов родился в 1953 году в городе Горький (сейчас Нижний Новгород). В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств и стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году его приняли в труппу Государственного академического русского драматического театра.

Артист снимался в 23 работах, в таких как: «Солдаты-3», «Национальное достояние», «Следствие ведут знатоки» и другие. Он известен по телепередаче «Спокойной ночи, малыши», в которой озвучивал Минутку. В проекте он работал с 2003 по 2016 годы.

Фото: Кино-театр.ру