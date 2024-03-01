Умер актер из «Моей прекрасной няни» Павел Маркин

Ему было 53 года.

Умер российский актер Павел Маркин. Об этом в соцсетях сообщил его коллега Александр Загоскин.

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи», — написал он. По его словам, похороны состоялись лишь 29 февраля. Он не объяснил причину такой задержки между датой кончины и погребения.

«Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил — одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы», — рассказал Загоскин.

Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в сериалах: «Моя прекрасная няня», «Солдаты» и «Мент в законе — 6». Ему было 53 года.