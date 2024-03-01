Троих рязанцев осудят за избиение и убийство знакомого

Мужчины признали вину в избиении потерпевшего, женщина причастность отрицает.

Троих рязанцев осудят за избиение и убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 29 июля 2023 года в Касимове в компании знакомых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, дважды возникали конфликты.

Сначала потерпевшего избили мужчины, затем — женщина нанесла ему более 10 ударов ножом в область шеи и рук. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Обвиняемые спрятали тело потерпевшего в лесном массиве неподалеку от дома, где было совершено преступление.

Мужчины признали вину в избиении потерпевшего, женщина свою причастность отрицает.

Уголовное дело направили в суд.