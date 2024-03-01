«The Wall Street Journal» опубликовал проект мирного соглашения между Россией и Украиной

Его составили в ходе переговоров весной 2022 года.

«The Wall Street Journal» опубликовал проект мирного соглашения между Россией и Украиной, который составили в ходе переговоров весной 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Документ предлагает запретить Украине вступать в НАТО, ввозить иностранное оружие и сократить численность армии — до 85 тысяч военных, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Украинская сторона настаивала на 250 тысячах военнослужащих, при 800 танках и 1900 орудий.

Крымский полуостров, согласно проекту, остался бы за Россией. При этом вопрос о будущем «новых территорий» решился бы на переговорах Путина и Зеленского.

Кроме того, Россия требовала ввести использование русского языка наравне с украинским в правительстве и судах.

Также WSJ пишет, что украинская сторона выделила в документе пункт о том, что Москва требует от Киева отказаться от намерения перейти под юрисдикцию Международного уголовного суда, который преследует военные преступления.