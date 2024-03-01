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Симоньян: немецкие офицеры обсуждали удар по Крымскому мосту
По словам медиаменеджера, высокопоставленные военные говорили о том, как нанести удар так, чтобы подозрение не пало на Германию.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении есть запись, на котором немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом медиаменеджер сообщила в Telegram-канале.

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — написала Симоньян.

Участники беседы обсуждают вопрос, как нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию. Аудиозапись длится 40 минут, на ней немецкие офицеры также упоминают американских и британских военных, которые, по их словам, «напрямую участвуют в конфликте давно».

«Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков», — добавила Симоньян.

Она подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу Германии в Москве, министру иностранных дел ФРГ и лично к канцлеру Олафу Шольцу.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра», — заключила Симоньян.