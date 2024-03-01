Сбер предупредил о мошенничестве через трансляцию экрана смартфона

«Сотрудники банка» звонят по видеосвязи — это якобы необходимо для идентификации клиента по биометрии. Затем человека просят включить режим демонстрации экрана.

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников через функцию трансляции экрана во время видеозвонка. Об этом пишет ТАСС .

Эксперты рассказали, что мошенники делают в мессенджерах аккаунты якобы принадлежащие Сберу (названия имитируют номер 900, а на аватарке стоит логотип банка). С этого профиля злоумышленники звонят клиентам, интересуются, обновлял ли он мобильное приложение в последнее время. В случае отрицательного ответа «представитель банка» сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста, который поможет обновить приложение.

Далее пользователю банка звонит сообщник мошенника по видеосвязи, что якобы необходимо для идентификации клиента по биометрии. После этого человека просят включить режим демонстрации экрана. По словам «сотрудника банка», в этот момент подключается некая «роботизированная система для диагностики счета». Затем пользователя просят зайти в мобильное приложение Сбера. Мошенник уверяет, что это абсолютно безопасно, так как экран будет видеть только робот, а сам сотрудник — нет. На самом же деле злоумышленник видит номер карты, сумму на счетах, коды в смс от банка. Все это приводит к тому, что мошенник заполучает доступ к личному кабинету клиента и может украсить его деньги или убедить человека перевести средства на «безопасный счет».

В Сбере напомнили, что сотрудники банка не связываются с пользователями в мессенджерах.