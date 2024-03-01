Рязанская область вошла в лидеры по внедрению мер поддержки экспорта

Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 — целевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Рейтинг ежегодно составляет Российский центр экспорта (входит в ВЭБ. РФ).

Региональный экспортный стандарт 2.0 — это базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, создание необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов.

В Рязанской области внедрение РЭС 2.0 началось в 2021 году. На конец 2023 года в регионе действуют все 15 мер поддержки экспортно ориентированных компаний. В их числе ― возможность участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, помощь в поиске подходящего направления для экспорта и деловых партнеров за рубежом, юридические и образовательные услуги.

«Второе место — отличный результат, показывающий, что в регионе создана эффективная система поддержки экспортеров, что особенно важно в условиях торговых ограничений. Внедрению Регионального экспортного стандарта способствует сотрудничество со специалистами Российского экспортного центра, в том числе в рамках соглашения о сотрудничестве между РЭЦ и правительством Рязанской области. Благодарна за консультации и практическую помощь, которые позволяют помогать нашим экспортерам расширять внешнеэкономическую деятельность и открывать для себя новые возможности», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.