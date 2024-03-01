Рязанцы засняли простреленные окна у себя дома

Рязанка рассказал, что она с мужем купила квартиру в доме № 3 на улице Медицинской меньше месяца назад. На днях семья заметила, что в их панорамных окнах треснуло стекло, а также остался след от пули.

Жители Рязани рассказали о простреленных окнах на верхних этажах и пожаловались на полицейских. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка рассказал, что она с мужем купила квартиру в доме № 3 на улице Медицинской меньше месяца назад. На днях семья заметила, что в их панорамных окнах треснуло стекло, а также остался след от пули.

«У нас прострелены окна (3 окна на балконе, панорамные окна, и в спальне). У меня был шок, муж сходил в полицию написал заявление ну они приехали пофоткали и тишина.

И как жить то… Мы теперь с опаской выходим на балкон… Страшно, ведь если было бы открыто окно и пулька попала в голову, то это закончилось бы печально. Видно, что стреляли не с земли, а стреляли с верхних этажей, из дома напротив», — рассказала рязанка.