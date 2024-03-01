Рязанцев предупредили о новых ограничениях на Мервинском проезде

Теперь на 7-м Мервинском проезде запрещен проезд грузового транспорта. Также для автомобилей установили ограничение скорости до 40 километров в час.

Рязанцев предупредили о новых ограничениях на Мервинском проезде. Пост об этом появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора потса, теперь на 7-м Мервинском проезде запрещен проезд грузового транспорта. Также для автомобилей установили ограничение скорости до 40 километров в час.