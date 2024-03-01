Рязанцев осудили за кражи из домов и хозяйственных построек
Одному из них предстоит отбывать срок в колонии строгого режима.
Рязанцев осудили за кражи из домов и хозяйственных построек. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инциденты происходили в апреле 2022 и июне 2023 года.
Испытывая материальные трудности, осужденные проникали в жилые дома и хозпостройки в садоводческом товариществе «Листвянка». Оттуда они похитили электроинструменты и иное имущество на сумму более 100 тысяч рублей.
Обвиняемые признали вину.
47-летнего рязанца приговорили к трем годам пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 44-летнего рязанца — к двум годам трем месяцам условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.