Рязанцев осудили за кражи из домов и хозяйственных построек

Одному из них предстоит отбывать срок в колонии строгого режима.

Рязанцев осудили за кражи из домов и хозяйственных построек. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инциденты происходили в апреле 2022 и июне 2023 года.

Испытывая материальные трудности, осужденные проникали в жилые дома и хозпостройки в садоводческом товариществе «Листвянка». Оттуда они похитили электроинструменты и иное имущество на сумму более 100 тысяч рублей.

Обвиняемые признали вину.

47-летнего рязанца приговорили к трем годам пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 44-летнего рязанца — к двум годам трем месяцам условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.