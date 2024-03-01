Россиянам рассказали о самых распространенных мошеннических схемах с недвижимостью

Россиянам рассказали о самых распространенных мошеннических схемах с недвижимостью. Об этом пишет газета « Известия ».

По одной из схем, мошенники могут звонить пожилым людям, представляясь сотрудниками банков, и, например, предлагать услуги по аренде недвижимости по завышенным ценам или с вымышленными условиями.

Также аферисты могут использовать фальшивые документы для продажи или аренды недвижимости, принадлежащей пожилому человеку, или чтобы заставить его подписать договоры, которые он не понимает.

По еще одной схеме, мошенники могут пытаться захватить контроль над имуществом пожилого человека путем подделки документов о собственности или доверенностей;

Также мошенники размещают ложные объявления о продаже недвижимости в сети или отправляют фишинговые письма с целью получения финансовой информации пожилых людей.