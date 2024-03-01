Россиянам напомнили, что следующая неделя будет короткой

Отмечается, в четверг, 7 марта, рабочий день сократят на час.

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня, сообщает пресс-служба Роструда.

«8 Марта — нерабочий праздничный день. В этом году он приходится на пятницу», — говорится в сообщении.

Таким образом, россияне, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут три дня подряд отдыхать.

Отмечается, в четверг, 7 марта, рабочий день сократят на час.