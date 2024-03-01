Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян, находящихся в запасе

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ предстоит обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы для россиян, находящихся в запасе. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 1 марта, Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе.

«Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — указано в документе.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ предстоит обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и их проведением.