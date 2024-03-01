Премьер-министр Венгрии Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине

Время играет в пользу России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что время в ситуации в украинском конфликте играет в пользу России, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации на Украине). Ввиду того, что здесь (на Анатолийском дипломатическом) форуме нет представителей Евросоюза, мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант — время играет на руку России. Я вижу второй вариант, поэтому на мой взгляд, ЕС и Украине необходимо незамедлительно начать переговоры», — сказал Орбан.

Он также добавил, что в конфликте на Украине Венгрия выступает, исходя исключительно из своих интересов.