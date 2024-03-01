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Под Рязанью полицейские ликвидировали плантацию по выращиванию конопли
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Под Рязанью полицейские ликвидировали плантацию по выращиванию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время отработки оперативной информации полицейские задержали 25-летнего рязанца и провели обыски в его доме в поселке Божатково. Выяснилось, мужчина оборудовал в помещении мини-плантацию по выращиванию конопли. Часть дома он превратил в специальный бокс из теплосберегающих материалов, оснащенный лампами дневного света и вентиляцией. Внутри оперативники нашли емкости с 62 кустами конопли, сорванными растениями конопли в стадии высушивания и 224 грамма готовой марихуаны. Также были изъяты семена сортовой конопли, удобрения и различные предметы для культивирования каннабиса.

Полицейские установили, что большую часть изготовленного наркотика мужчина прятал в другом месте. При обследовании гаража, расположенного на территории Рязани, оперативники обнаружили 10 брикетов с марихуаной в вакуумной упаковке общей массой 958 граммов.

Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 1 килограмм 182 грамма марихуаны и 1 килограмм 530 граммов наркосодержащего растения конопля.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.