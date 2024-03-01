Песков опроверг появления новой налоговой системы в РФ после выступления Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг введение новой системы налогообложения после выступления Владимира Путина. Об этом пишет URA.ru .

По словам представителя Кремля, Путин во время послания к Федеральному собранию обозначил видение новой налоговой системы, но это не значит, что она изменится сразу.

«Путин концептуально сказал о своем видении [налоговой системы] и попросил подумать Госдуму и сформировать свое видение. Будем исходить из того, что в ближайшее время какие-то контуры мы увидим после проработки в Думе и правительстве», — сказал Песков.

Ранее Путин предложил ввести дифференцированную систему налогов. Глава государства поручил продумать подходы к более справедливому распределению налогового бремени — в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Вместе с тем президент призвал уменьшить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов. Комплекс предложений по модернизации налоговой системы должны представить парламентарии и кабмин.