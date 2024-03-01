Monde: Франция хочет разрешить спецназу и некоторым подразделениям пересекать границу Украины

Возможное разрешение на пересечение украинской границы рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

Франция думает над тем, чтобы разрешить спецназу и некоторым другим подразделениям пересекать границу Украины. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на источники.

Отмечается, что официально Париж отрицает присутствие своих военных на Украине. А возможное разрешение на пересечение украинской границы рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

По мнению издания, французское военное присутствие могло бы «защитить некоторые территории Украины» и ограничить удары со стороны России.