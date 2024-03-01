Минюст признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хражновского*
Минюст признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хражновского*. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Улицкую* внесли в реестр за пропаганду ЛГБТ** и сотрудничество с иноагентами, а Хржановского* - за распространение фейков и участие в создании материалов иноагентов. Выступал против СВО, проживает за границей;
Также в реестр попали:
- благотворительный фонд «Нужна помощь» * (за фейки и поддержку организаций-иноагентов);
- центр «Мемориал» *(за публикацию фейков о ВС РФ и поддержке организаций, признанных экстремистскими);
- публицист Сергей Медведев*(за выступления против СВО и распространение фейков и материалы иноагентов).
*признаны иноагентами в РФ.
**признана экстремистской, запрещена в РФ.
Фото: медиабанк РИА Новости.