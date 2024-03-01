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Лучших знатоков Рязанского приборного завода определили на Весеннем кубке «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Весенний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2024».

26 команд интеллектуалов тренировали логику, эрудицию и интуицию, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ и команда представителей АО АКБ «Новикомбанк».

Два раунда, 30 вопросов и полтора часа мозгового штурма определили лучших знатоков турнира. На верхней ступени пьедестала почета — команда «Ума Штурман», ежегодно участвующая в состязаниях. Второе место у команды «Веселый микс», третье — у «Гефест Раздул Пламя Звезд».

«Игра „Эрудит“ — это только одно из множества мероприятий, организуемых Молодежным центром для заводчан. Командные турниры пользуются огромной популярностью и получили поддержку среди работников предприятия, потому что нацелены на раскрытие их интеллектуального потенциала, а также развивают логическое мышление и умение работать в команде. Игра весеннего сезона с первых минут получила „высокую температуру“ соперничества. Умами мерялись команды, которые играют каждый сезон, а также команды-новички, не уступающие заядлым интеллектуалам. Надо сказать, что с каждым сезоном число участников интеллектуального поединка увеличивается. И это очень радует. В этом году Молодежный центр проведет разноплановые мероприятия. Приглашаем всех заводчан принять в них участие», — отметил председатель Молодежного центра АО «ГРПЗ» Василий Муранов.

По итогам турнира все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, еще и денежным вознаграждением.

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на заводе на протяжении многих лет. В этом году также запланировано проведение летних, осенних и зимних игр.