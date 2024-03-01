Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ пройдет балет «Золушка» — одна из самых известных и любимых сказок во всем мире. Народный артист России Юрий Куклачев и его 30 пушистых артистов приглашают рязанцев на детский спектакль «Мяугли».

В арт-клубе «Площадка» выступит легенда российского ска-панка группа DISTEMPER, а в клубе Deep — группа Ария с уникальной программой «Это рок».

В кафе-клубе «Старый парк» с сольным концертом выступит Евгений Кубынин — лидер питерской группы «Зимавсегда», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Весна без сна».

В рязанском дворце молодежи пройдет XXXII всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».