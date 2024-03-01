Команда рязанского правительства победила в товарищеском матче «Цифровой спецназ»

На ледовой арене «Айсберг» прошел товарищеский хоккейный матч между командами «Цифровой спецназ» и правительства Рязанской области. Он закончился со счетом 6:11, сообщили на сайте регионального минспорта.

На церемонии открытия зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко вручил удостоверение мастера спорта России по фигурному катанию воспитаннице СШ «Айсберг» Ангелине Козыревой.

За сборную правительства Рязанской области на лед вышли Александр Шаститко, министр физической культуры и спорта Владислав Фролов, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов, глава администрации Касимова Иван Бахилов, президент федерации хоккея Рязанской области и региональный представитель Ночной хоккейной лиги Олег Смирнов, директор футбольного клуба «Рязань», а в прошлом известный рязанский хоккеист, Вадим Бращин, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, глава администрации Сапожковского района Алексей Кириллов, руководитель аппарата Рязанской гордумы Сергей Сапунов и другие.

Матч состоялся на ледовой арене «Айсберг», построенной в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт- норма жизни».