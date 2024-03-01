Худрук рязанского театра юного зрителя сообщила, что он откроется 10 апреля

По плану театр должны были открыть только в ноябре 2024 года, однако работы по реконструкции завершили досрочно в декабре 2023 года.

Худрук рязанского театра юного зрителя сообщила, что он откроется 10 апреля. Она написала об этом на своей странице «Вконтакте».

Художественный руководитель ТЮЗа Марина Есенина сообщила, что по плану театр должны были открыть только в ноябре 2024 года, однако работы по реконструкции завершили досрочно в декабре 2023 года.

Есенина отметила, что деньги на ремонт выделили по национальному проекту «Культура» на условиях софинансирования. Всего было выделено 520 миллионов рублей.

Фото с личной страницы Марины Есениной.